Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?

Мультсериал “Скуби Ду” давно вошел в число культовых телевизионных проектов. Изначальный концепт во многом отличался от финального - создатели планировали, что пять персонажей будут давать концерты, а в перерывах между ними раскрывать таинственные дела. Название мультсериала Who’s S-S-Scared? не пришлось по душе исполнительному продюсеру и он попросил авторов заменить его на что-то более привлекательное для аудитории. Сценаристы отреагировали на просьбу не совсем обычным образом: они полностью изменили концепт проекта и сделали акцент на юмористических персонажах - Шэгги и Скуби-Ду. Первый сезон под названием “Скуби-Ду, где ты?” вышел в 1969 году и смог продержаться два сезона. В каждой серии команде героев предстояло распутать одно дело, сюжет быть нелинейным, поэтому зрители могли присоединиться к просмотру когда угодно. В дальнейшем поклонников порадовали сериалом “Новые дела Скуби-Ду”, в некоторых сериях которого появлялись “звездные гости” - например, семейка Аддамс или Бэтмен и Робин. Сегодня франшиза “Скуби-Ду” огромна, помимо оригинального мультика в нее входят несколько фильмов и сериал. Хотите узнать, на какого персонажа мультсериала вы похожи? Ответ ждет вас в результатах нашего нового теста.

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