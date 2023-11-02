Тест: кто вы из героев сериала «Молодежка»?

«В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», — пелось в известной песне времен СССР. Отношение к этому виду спорта всегда было особенным, ведь он требует решительности, стойкости, выносливости... одним словом, целого набора качеств, которым располагает далеко не каждый. Сериал про хоккеистов «Молодежка» очень быстро завоевал любовь отечественных зрителей. С теплом отзывались о нем и реальные спортсмены. Создателем сериала выступил Вячеслав Муругов, до этого работавший над такими популярными проектами, как «Папины дочки», «Кадеты», «Курсанты» и т.д. Одним из продюсеров «Молодежки» выступил Федор Бондарчук, он же сыграл в сериале одну из ролей. Когда наступило время для кастинга, перед авторами встал вопрос — искать на главные роли ребят, профессионально занимающихся хоккеем, или актеров, которые накануне съемок пройдут спортивную подготовку. В итоге остановились на втором варианте. Молодым актерам, прошедшим кастинг, пришлось учиться играть в хоккей — их тренером выступил Евгений Полынских. Кстати, он единственный в России специалист по постановке хоккейных сцен в кадре. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какой вы персонаж из «Молодежки».

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