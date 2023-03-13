Тест: кто вы из героев мультсериала "Скуби-Ду"?

Первые серии мультика о трусливом и неуклюжем, но вместе с тем обаятельном псе по кличке Скуби-Ду и его друзьях вышли на экраны в 1969 году. С тех пор зрители с удовольствием наблюдают за приключениями полюбившихся персонажей. Кстати, мало кто знает о том, что источником вдохновения для прозвища главного героя, как и для названия мультсериала, послужила известная песня Фрэнка Синатры Strangers in the Night, в последней строчке которой певец произносит “скуби-дуби-ду”. Этот хит появился в 1966 году, за несколько лет до выхода пилотной серии мультика. Забавные слова из песни создатели “Скуби-Ду” сочли неплохим вариантом для названия - и не ошиблись, оно, как и кличка пса, запоминается с первого раза. До 2004 года мультсериал носил титул самого долгоиграющего - именно с такой формулировкой его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Любопытно, что за долгое время присутствия на экране единственными персонажами, которые оставались на каждом этапе, были только Шегги и Скуби. Сейчас титул самого продолжительного анимационного сериала перешел от “Скуби-Ду” к “Симпсонам”.

Хочешь узнать, на какого персонажа из “Скуби-Ду” ты похож? Узнай ответ после прохождения теста.