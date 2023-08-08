Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?

Белоснежка, Золушка, Рапунцель… Эти и другие диснеевские героини знакомы и любимы с детства. Кто из девочек не мечтал быть похожей на очаровательную Аврору, милую Ариэль или умницу и красавицу Белль? Мало кто знает, что при создании мультфильмов авторы рисовали популярных принцесс с реальных девушек, которые позировали в студии, а после мультипликаторы переносили их мимику и жесты на экран. Прототипом первой диснеевской принцессы, Белоснежки, стала танцовщица Мардж Белчер. Любопытно, что изначально героиню планировали сделать блондинкой, но вскоре Уолт Дисней изменил свое решение и Белоснежка стала брюнеткой. Другую героиню, Золушку, великий мультипликатор видел похожей на известную актрису Ингрид Бергман. Однако позировала для этой роли не она, а актриса Хэлен Стэнли. Позднее студия вновь обращалась к ее услугам во время работы на мультфильмом про далматинцев - Стэнли послужила прототипом для Анны. А рыжеволосую красавицу Ариэль мультипликаторы рисовали с Алиссы Милано, которой на тот момент было столько же лет, сколько и героине - 16. Хотите узнать, с какой диснеевской героиней у вас много общего? Ответьте на вопросы нашего теста.

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