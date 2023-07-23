Тест: кто вы из героев диснеевских мультфильмов?

Имя Уолта Диснея хорошо знакомо каждому человеку на планете. Оно вызывает самые добрые чувства и ассоциации - а все потому, что ассоциируется с детством и волшебными мультфильмами, созданными на студии Disney. Будущий мультипликатор любил рисовать с самого детства. Когда Уолту было четыре года, он разрисовал смолой стену в доме - других инструментов для творчества у него попросту не было, семья жила очень бедно. Несмотря на то, что мальчика наказали, желание рисовать у него не испарилось. В школьные годы Дисней вставал в несусветную рань, чтобы разнести по домам газеты - эта работа приносила ему немного денег, на которые можно было купить карандаши, краски и другие принадлежности. Отец Уолта привлек его к семейному делу - производству желе, но даже при плотном графике работы тот все равно находил время для того, чтобы порисовать. Впоследствии он забросил занятия в школе и принялся рисовать на заказ, а после поступил на курсы Института искусств в Чикаго. Так начался большой путь Уолта Диснея, и в конечном итоге он воплотил свою мечту - создал собственную анимационную студию. На какого персонажа из диснеевских мультфильмов вы похожи? Узнайте ответ с помощью нашего нового теста.

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