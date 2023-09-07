Тест: кто вы из фильма "Москва слезам не верит"?

Фильм “Москва слезам не верит” вышел на экраны 44 года назад. Сегодня зрители по-прежнему с удовольствием смотрят и пересматривают историю о любви, дружбе, предательстве. Сценарий для легендарной картины написал Валентин Черных. Изначально это была работа для конкурса сценариев, которая носила черновое название “Дважды солгавшая”. Черных написал ее всего лишь за 19 дней. Он и сам когда-то приехал в столицу из глубинки, поэтому в новом сценарии хотел рассказать миру о том, каково это - быть провинциалом в огромном городе. В свое время Черных познакомился в Москве со своей женой, коренной жительницей, счастливой обладательницей собственной квартиры и прописки. Сценарист решил, что если главной героиней станет женщина, история получится гораздо более драматичной. Правда, после выхода на экраны многие критики сочли фильм Владимира Меньшова “дешевой мелодрамой”. Каково же было их удивление, когда картину высоко оценил Леонид Брежнев, а затем и зарубежные эксперты - “Москва слезам не верит” получила премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке. Пройдите наш тест и узнайте, с каким героем легендарной картины у вас много общего.

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