Тест: кто вы из фильма "Москва слезам не верит"?

Отечественные критики были не в восторге от нового фильма Владимира Меньшова - они сочли сюжет слишком непритязательным. Зато зрители остались в восторге - в СССР мелодраму “Москва слезам не верит” посмотрели около 90 миллионов человек. История о том, как две подруги отправились покорять столицу, была по достоинству оценена и именитыми киноакадемиками. В 1981 году лента получила премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, работа Владимира Меньшова обошла творения Акиры Куросавы и Франсуа Трюффо. О победе режиссер узнал совершенно случайно. Вместо него заветную статуэтку забрал советский атташе по культуре, а на следующий день, 1 апреля, когда друзья стали обрывать телефоны Меньшова со словами поздравлений, тот решил, что его разыгрывают. Окончательно убедился в реальности происходящего Меньшов только вечером, когда услышал о триумфе своего фильма в новостях. Заслуженную статуэтку режиссер смог забрать лишь спустя несколько лет.

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