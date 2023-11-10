Тест: кто вы из «Друзей»?

Конец 1993 года. Начинающие сценаристы Марта Кауффман и Дэвид Крэйн работали над концепцией нового сериала. Один из вариантов носил название «Кафе «Бессонница». Сюжет крутился вокруг шести друзей, трое из которых были мужчинами, а трое — женщинами. Директор канала NBC Уоррен Литтлфилд решил, что новое шоу, в героях которого каждый зритель узнать либо себя, либо своих знакомых, будет востребованным. Правда, ему не понравилось название. Сначала проект был переименован в «Бликер-стрит», затем — в «Друзья как мы». Наконец, практически накануне выхода в эфир сериал назвали просто «Друзья». Любопытно, что некоторые актеры из основного каста изначально претендовали совсем на другие роли. Например, Кортни Кокс, которую зрители полюбили в роли педантичной Моники, создатели проекта предлагали роль Рэйчел. Ознакомившись со сценарием, Кортни призналась, что ей приглянулась скорее роль Моники. Еще некоторое время авторы пытались уговорить Кокс изменить свое решение, но она оставалась непреклонной. В конце концов создателям пришлось с ней согласиться.

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