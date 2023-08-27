Тест: кто вы из "Атаки титанов"?

Тайтл “Атака титанов” знаком даже тем, кто далек от мира аниме. Этот сериал завоевал огромную популярность во всем мире, и сегодня странно думать, что когда-то автор манги, которая легла в основу сюжета, не мог найти для нее издателя. Хадзимэ Исаяма пытался издать “Атаку титанов” с 2006 года, но старт продаж манги стартовал только в 2009 году. Ее начал публиковать журнал Bessatsu Shonen Magazine, другие печатные издания попросту отказывали Исаяме. Зато потом наверняка кусали локти от зависти: до “Атаки титанов” Bessatsu Shonen Magazine не мог похвастаться высокими тиражами, однако именно благодаря ей они неплохо подросли. В дальнейшем манга была перенесена на экран, и, кстати, многие зрители сравнивают ее с “Игрой престолов”. Действительно, некоторое сходство прослеживается: авторы рассказывают историю о детально продуманном мире, где ни один из персонажей не застрахован от смерти. Сюжет полон неожиданных поворотов, коллизий, интриг и т.д. Предугадать, куда повернется история в дальнейшем, практически невозможно.

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