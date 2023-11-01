Тест: кто ваша идеальная половинка из BTS?

BTS — одна из самых популярных южнокорейских музыкальных групп. Ее участники невероятно известны и успешны, они являются амбассадорами крупнейших мировых брендов и выступают на самых престижных площадках. Но у славы есть и обратная сторона. Некоторые поклонники пристально следят не только за творчеством, но и за личной жизнью кумиров. Они превращаются в настоящих сталкеров, или, как называют их на k-pop сленге — сэсэнов. В интервью участники группы не раз рассказывали о встречах с неадекватными фанатами. Например, однажды BTS оказались в Норвегии. Парни нигде не выступали, просто гуляли по городу и наслаждались отдыхом. Увы, они не учли, что сталкеры могут подстерегать их абсолютно в любой точке мира. Кто-то из поклонников заметил мемберов BTS и разослал информацию о их местонахождении в социальных сетях. Тут же поднялся переполох, поклонники начали преследовать участников, тем самым испортив им запланированный отдых. Известен случай, когда в Тайване кто-то из сасэнов даже выследил машину участников группы и... врезался в нее. Нет необходимости говорить о том, какими последствиями это могло обернуться как для айдолов, так и для других участников дорожного движения. Предлагаем немного помечтать и представить себе, что один из участников BTS стал вашим парнем. Кто же это? Сейчас узнаем!

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