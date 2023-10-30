Тест: кто ваш идеальный мужчина из «Великолепного века»?

Сериал «Великолепный век» давно завершился, однако продолжает покорять сердца зрительниц со всего мира. Причина такого успеха кроется не только в увлекательном сюжете и зрелищной картинке, но и в обаятельных персонажах. Разумеется, все зрительницы сопереживали Хюррем и другим женским героиням, но чего у греха таить — многие нажимали на Play для того, чтобы полюбоваться на ярких мужских героев. Некоторые из них имели реальных прототипов, а некоторые были полностью вымышлены создателями. Например, к таковым относится возлюбленный Александры (Хюррем) — художник по имени Лука. Безусловно, у красивой девушки до того, как она попала в плен, мог быть жених, но его сюжетная линия при дворе вызвала у фанатов сериала массу вопросов. Совершенно очевидно, что неизвестный мужчина, чужестранец при дворе султана не имел никакой возможности видеться с обитательницей гарема. В обратном случае их связь быстро стала бы достоянием общественности и навлекла на их головы суровое наказание. Кроме того, нельзя себе представить, чтобы другой мужчина, даже художник, имел возможность видеть возлюбленную Сулеймана без платка. Ответьте на вопросы теста и узнайте, с каким мужским персонажем «Великолепного века» у вас мог бы вспыхнуть роман.

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