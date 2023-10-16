Тест: кто ваш идеальный мужчина из «Отчаянных домохозяек»?

Сериал «Отчаянные домохозяйки» стал одним из символов телевидения нулевых. Многие считают, что это шоу, предназначенное для женской аудитории, заслуженно можно поставить на второе место после «Секса в большом городе». Если кто-то еще не видел его, то спешим предупредить: милой и сентиментальной мелодрамы от «Отчаянных домохозяек» ожидать не стоит. Шоураннер проекта Марк Черри (большинство современных зрителей знают его по антологии «Почему женщины убивают») вдохновился на создание сериала заметкой в криминальной хронике. В статье рассказывалось о домохозяйке, однажды убившей своего мужа и пятерых детей. Леденящая кровь история заставила Черри задуматься: что на самом деле таится под маской улыбчивой американской хозяюшки, что печет пироги и ведет домашнее хозяйство? Действие шоу разворачивается в вымышленном городке Фервью. Любопытно, что все интерьеры, которые видят зрители на экране, не настоящие - съемки проходили в павильонах. В одной из серии в Фервью прошел ураган. На то, чтобы разрушить, а затем восстановить декорации, потребовалось 1,5 миллиона долларов. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какой мужской персонаж сериала стал бы вашим идеальным бойфрендом.

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