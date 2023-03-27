Тест: кто в вас тайно влюблен?

“Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь”, - эти слова из песни стали крылатыми. Несмотря на то, что прекрасное чувство обычно действительно приходит совершенно неожиданно, в народе сложился целый ряд примет, которые предвещают его появление. Например, считается, что мелкие неприятности, что внезапно обрушиваются на голову девушки, - сломанный каблук, забытый зонтик, оторвавшаяся пуговица - на самом деле посланы мирозданием не для того, чтобы позлить, а чтобы послать знак: скоро в вашей жизни произойдут приятные романтические перемены. Еще одной верной приметой, предвещающей любовь, считается случайная встреча с близнецами на улице. Братья или сестры, похожие друг на друга как две капли воды - явление не такое уж частое, поэтому тем, кто повстречал их, несказанно повезет. Если на улице за вами увязался котенок, а на окно или на балкон постоянно прилетает птичка, это знак судьбы - совсем скоро в вашей жизни появится особенный человек и превратит ее в прекрасную сказку.

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