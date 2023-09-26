Тест: кто управляет вашей жизнью - ангел или демон?

С давних пор человечество делит мир на свет и тьму, оперирует такими понятиями, как добро и зло. По сути, практически все строится на их противостоянии - необходимо только выбрать, на чьей стороне вы. В массовой культуре также постоянно действует разделение на “плохих” и “хороших”. Любопытно, что зачастую отрицательный персонаж вызывает у зрителей или читателей куда больше отклика, чем положительный. В чем причина? По мнению психологов, тут действует сразу несколько ментальных установок. Например, во всеобщем представлении зло наделено таким качеством, как загадочность. Следовательно, ни притягательны, потому что нас привлекает все таинственное, непонятное, непостижимое уму. Кроме того, считается, что большинство отрицательных персонажей строятся на основе так называемой темной триады, включающей в себя нарциссизм, психопатию и макиавеллизм. В истории каждого злодея есть события, которые травмировали его и привели к такому результату. Поэтому он вызывает у людей сочувствие, отклик, а следовательно, становится более понятным и близким, чем положительный персонаж. На какой вы стороне - добра или зла? Проверьте себя с помощью нашего нового развлекательного теста.

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