Тест: кто убил вас в прошлой жизни?

Вера в переселение душ свойственна многим народам и религиям. Больше всего концепция реинкарнации распространена в буддизме, индуизме, сикхизме и джайнизме. Ученые относятся к идее переселения душ крайне скептически. Несмотря на то, что в истории достаточно удивительных примеров того, как люди вспоминали свои предыдущие земные воплощения, объяснить это с точки зрения науки не может никто. В свое время немало шуму в СМИ наделала история таиландского мальчика по имени Шанай Шумалаивонг. В три года, научившись говорить, ребенок начал рассказывать своим родителям о других маме и папе, которые любят его и ждут. Шанай твердил, что на самом деле его зовут Буа Кай, по профессии он школьный учитель. Мальчик просил родителей отвезти его на родину, дело доходило до слез и истерики. Наконец, мама и папа Шаная сдались и отправились по адресу, где, по словам мальчика, он жил раньше. Как оказалось, там действительно проживала пожилая супружеская пара, несколько лет назад потерявшая своего сына. Молодой школьный учитель ехал на работу, когда стал жертвой несчастного случая и погиб. По какой причине вы могли погибнуть в прошлой жизни? Узнайте с помощью нашего теста.

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