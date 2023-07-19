Тест: кто ты из "Звёздных войн"?

Режиссер и сценарист Джордж Лукас всегда мечтал о создании масштабной космооперы. Вот только осуществить свой замысел ему удалось далеко не сразу. В 1970-х годах он обивал пороги голливудских киностудий с набросками сценария “Звездных войн”, но везде получал отказ. Для съемок такого грандиозного фильма нужны были дорогостоящие спецэффекты, и большинство киностудий не рискнули вложить свои средства в никому не известный проект. Звездными войнами заинтересовались на киностудии XX Century Fox, но вот незадача - у них не было отделов, специализирующихся на визуальных эффектах. Тогда Джордж Лукас основал свою собственную компанию, получившую название Industrial Light and Magic. Бюджет фильма получился внушительным - одиннадцать миллионов долларов. Многие технологии сотрудникам приходилось осваивать прямо во время съемок, по этой причине производство затягивалось, актеры были недовольны и не верили в успех будущей картины. Но, вопреки ожиданиям, фильм, вышедший 25 мая 1977 года, произвел настоящий фурор. Чтобы попасть в кинотеатры, люди занимали очередь в кассу за несколько дней. Герои франшизы давно стали культовыми. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, на кого из персонажей “Звездных войн” вы похожи.

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