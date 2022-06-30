Тест: кто ты из сериала "Великолепный век: Империя Кесем" по знаку зодиака
Узнай, с каким персонажем у тебя много общего.
В продолжении сериала "Великолепный век" было множество ярких персонажей. Найди свой знак зодиака и узнай, кто из героев шоу является твоим астрологическим двойником.
Овен – Султан Ахмед
Ахмед ступил на престол еще юношей, но природная целеустремленность и жажда знаний помогли ему быстро набраться положенного для правителя опыта. И это роднит Ахмеда с Овнами.
Телец – Искандер
Этот юноша – типичный Телец. Ему не занимать упорства и целеустремленности – чтобы быть поближе к возлюбленной Анастасии, Искандер поступил в янычарский корпус.
Близнецы – Дильруба Султан
Дильруба жестока и беспощадна ко всем, кроме самых близких людей. Для них она – защитница и ангел-хранитель.
Такой же двойственной натурой обладают Близнецы.
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Рак – Хандан Султан
Для Хандан Султан на первом месте стоит ее семья, вернее, сын Ахмед, ради которого она готова на все. Подобно Ракам, она чаще прислушивается к интуиции, чем к голосу разума.
Лев – шехзаде Мехмед
Наследник султана Ахмеда и Кесем – истинный Лев: горячий, порывистый, импульсивный. Мехмед родился в роскоши и любил комфортную жизнь.
Дева – Сафие Султан
Подобно уроженцам земного знака, Сафие Султан наделена потрясающей проницательностью. Как и Девы, она предпочитает продумывать свои действия на много шагов вперед.
Весы – Султан Мустафа
Представители воздушного знака трепетно относятся к членам своей семьи.
Так и султан Мустафа продолжал любить своего старшего брата несмотря на опасность, исходящую от него.
Скорпион – Кесем Султан
Проницательность, умение твердо настоять на своем, решительность – все эти качества свойственны не только Кесем, но и всем Скорпионам.
Стрелец – Султан Осман
От природы Осман был наделен легким, дружелюбным, добрым характером – как и большинство Стрельцов.
Придворная жизнь изменила его, но это уже другая история.
Козерог – Дервиш Паша
Амбициозность и честолюбие – вот две черты характера, которыми обладают и Козероги, и Дервиш Мехмед Паша. Ради придворной карьеры этот человек готов был идти на самые крайние меры.
Водолей – Зульфикар Паша
Из Водолеев получается самые преданные друзья и сторонники. Неудивительно, что Зульфикар Паша посвятил свою жизнь служению членам правящей династии.
Рыбы – Халиме Султан
Халиме Султан с ее мягким характером – типичная Рыбка. Однако когда касается ее близких, она способна на продолжительную и кровопролитную борьбу ради блага семьи.