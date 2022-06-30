Тест: кто ты из сериала "Великолепный век: Империя Кесем" по знаку зодиака

Узнай, с каким персонажем у тебя много общего.

В продолжении сериала "Великолепный век" было множество ярких персонажей. Найди свой знак зодиака и узнай, кто из героев шоу является твоим астрологическим двойником.

Овен – Султан Ахмед

Ахмед ступил на престол еще юношей, но природная целеустремленность и жажда знаний помогли ему быстро набраться положенного для правителя опыта. И это роднит Ахмеда с Овнами.

Телец – Искандер

Этот юноша – типичный Телец. Ему не занимать упорства и целеустремленности – чтобы быть поближе к возлюбленной Анастасии, Искандер поступил в янычарский корпус.

Близнецы – Дильруба Султан

Дильруба жестока и беспощадна ко всем, кроме самых близких людей. Для них она – защитница и ангел-хранитель.

Такой же двойственной натурой обладают Близнецы.

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Рак – Хандан Султан

Для Хандан Султан на первом месте стоит ее семья, вернее, сын Ахмед, ради которого она готова на все. Подобно Ракам, она чаще прислушивается к интуиции, чем к голосу разума.

Лев – шехзаде Мехмед

Наследник султана Ахмеда и Кесем – истинный Лев: горячий, порывистый, импульсивный. Мехмед родился в роскоши и любил комфортную жизнь.

Дева – Сафие Султан

Подобно уроженцам земного знака, Сафие Султан наделена потрясающей проницательностью. Как и Девы, она предпочитает продумывать свои действия на много шагов вперед.

Весы – Султан Мустафа

Представители воздушного знака трепетно относятся к членам своей семьи.

Так и султан Мустафа продолжал любить своего старшего брата несмотря на опасность, исходящую от него.

Скорпион – Кесем Султан

Проницательность, умение твердо настоять на своем, решительность – все эти качества свойственны не только Кесем, но и всем Скорпионам.

Стрелец – Султан Осман

От природы Осман был наделен легким, дружелюбным, добрым характером – как и большинство Стрельцов.

Придворная жизнь изменила его, но это уже другая история.

Козерог – Дервиш Паша

Амбициозность и честолюбие – вот две черты характера, которыми обладают и Козероги, и Дервиш Мехмед Паша. Ради придворной карьеры этот человек готов был идти на самые крайние меры.

Водолей – Зульфикар Паша

Из Водолеев получается самые преданные друзья и сторонники. Неудивительно, что Зульфикар Паша посвятил свою жизнь служению членам правящей династии.

Рыбы – Халиме Султан

Халиме Султан с ее мягким характером – типичная Рыбка. Однако когда касается ее близких, она способна на продолжительную и кровопролитную борьбу ради блага семьи.