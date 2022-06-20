Тест: кто ты из сериала "Клон" по знаку зодиака
Выбери свой знак зодиака и узнай, на кого из героев культовой бразильской теленовеллы ты похожа.
Овен – Леонидас
Упрямый, амбициозный и целеустремленный – так можно вкратце охарактеризовать главу семьи Феррас. В этом портрете нетрудно узнать главных зодиакальных лидеров – Овнов.
Телец – Латифа
Эта героиня удивительным образом сочетает в себе мягкость и решительность, покладистость и упрямство – такая комбинация качеств свойственна именно Тельцам.
Близнецы – Назира
Харизматичная тетушка Назира – идеальное воплощение Близнецов. Она общительна, свободолюбива и независима, насколько это возможно для восточной женщины.
Рак – Мохамед
Для Мохамеда нет ничего важнее семьи, как и для большинства Раков.
Латифа, хоть поначалу и расстраивалась из-за доставшегося ей мужа, быстро поняла, какое сокровище ей досталось.
Лев – Иветти
Иветти ласково называла любимого "львеночком". Сама же она, судя по пристрастию к роскоши и жажде всеобщего внимания, рождена под огненным знаком Льва.
Дева – Маиза
Практичная и прагматичная Маиза уж точно родилась под знаком Девы. Эта героиня не питает романтических иллюзий, а смотрит на мир трезво и даже расчетливо.
Весы – Мэл
Весы стремятся к гармонии, но если утратят ее, хорошего не жди. Вот и Мэл семейные проблемы привели к наркозависимости.
К счастью, героине удалось вылечиться и стать счастливой.
3 знака зодиака, которые изводят окружающих несносным характером
Скорпион – Саид
Узнать, что на самом деле творится в душе Скорпиона, практически невозможно – до того закрыт и загадочен этот знак. И Саид из "Клона" – типичный его представитель.
Стрелец – Зеин
Этот обаятельный персонаж наверняка рожден под огненным знаком.
Устоять перед харизмой Стрельцов практически невозможно, и красавчик Зеин идеально подходит под эту характеристику.
Козерог – Жади
Козероги – потрясающе упертые личности, которые с завидной стойкостью будут достигать своей цели. Жади потратила на исполнение своей мечты десятилетия, но все же добилась своего.
Водолей – Альбиери
Как и большинство Водолеев, доктор Альбиери – человек не от мира сего. Он находится на своей собственной волне, в первую очередь его волнуют собственные исследования, а то, что происходит вокруг, заботит его очень мало.
Рыбы – Лукас
Люди, рожденные под этим знаком, мечтательны и ранимы, но вместе с тем крайне нерешительны. Как типичные Рыбы, Лукас страдал из-за своей мнительности долгие годы. А вместе с ним и все окружающие.