Тест: кто ты из сериала "Клон" по знаку зодиака

Выбери свой знак зодиака и узнай, на кого из героев культовой бразильской теленовеллы ты похожа.

Овен – Леонидас

Упрямый, амбициозный и целеустремленный – так можно вкратце охарактеризовать главу семьи Феррас. В этом портрете нетрудно узнать главных зодиакальных лидеров – Овнов.

Телец – Латифа

Эта героиня удивительным образом сочетает в себе мягкость и решительность, покладистость и упрямство – такая комбинация качеств свойственна именно Тельцам.

Близнецы – Назира

Харизматичная тетушка Назира – идеальное воплощение Близнецов. Она общительна, свободолюбива и независима, насколько это возможно для восточной женщины.

Рак – Мохамед

Для Мохамеда нет ничего важнее семьи, как и для большинства Раков.

Латифа, хоть поначалу и расстраивалась из-за доставшегося ей мужа, быстро поняла, какое сокровище ей досталось.

Лев – Иветти

Иветти ласково называла любимого "львеночком". Сама же она, судя по пристрастию к роскоши и жажде всеобщего внимания, рождена под огненным знаком Льва.

Дева – Маиза

Практичная и прагматичная Маиза уж точно родилась под знаком Девы. Эта героиня не питает романтических иллюзий, а смотрит на мир трезво и даже расчетливо.

Весы – Мэл

Весы стремятся к гармонии, но если утратят ее, хорошего не жди. Вот и Мэл семейные проблемы привели к наркозависимости.

К счастью, героине удалось вылечиться и стать счастливой.

3 знака зодиака, которые изводят окружающих несносным характером

Скорпион – Саид

Узнать, что на самом деле творится в душе Скорпиона, практически невозможно – до того закрыт и загадочен этот знак. И Саид из "Клона" – типичный его представитель.

Стрелец – Зеин

Этот обаятельный персонаж наверняка рожден под огненным знаком.

Устоять перед харизмой Стрельцов практически невозможно, и красавчик Зеин идеально подходит под эту характеристику.

Козерог – Жади

Козероги – потрясающе упертые личности, которые с завидной стойкостью будут достигать своей цели. Жади потратила на исполнение своей мечты десятилетия, но все же добилась своего.

Водолей – Альбиери

Как и большинство Водолеев, доктор Альбиери – человек не от мира сего. Он находится на своей собственной волне, в первую очередь его волнуют собственные исследования, а то, что происходит вокруг, заботит его очень мало.

Рыбы – Лукас

Люди, рожденные под этим знаком, мечтательны и ранимы, но вместе с тем крайне нерешительны. Как типичные Рыбы, Лукас страдал из-за своей мнительности долгие годы. А вместе с ним и все окружающие.