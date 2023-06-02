Тест: кто ты из героинь Disney?

Кто из девочек не мечтал стать похожей на героинь популярных диснеевских мультиков? Белоснежка, Золушка, Белль - эти и другие принцессы были и до сих пор остаются образцом для подражания миллионов маленьких зрительниц. Любопытно, что большинство героинь создатели мультфильмов позаимствовали из старинных сказок - правда, значительно изменили им биографии. А в основу некоторых историй легли национальные сюжеты - так произошло, например, с “Мулан”. Неизвестно, существовала ли в стародавние времена девушка с таким именем, однако в Китае о ней сложили песню, которая так и называется - “Баллада о Мулан”. В ней рассказывается о девушке, которая отправилась на войну вместо своего пожилого отца и показала себя доблестным воином. Когда же Мулан пригласили во дворец к императору и предложили любые почести, каких она пожелает, у нее была лишь одна просьба - дать ей лошадь (в некоторых вариантах перевода упоминается верблюд) и разрешить отправиться домой, к своей семье.

С какой диснеевской героиней у вас много общего? Пройдите тест и узнайте, кто же вы - Рапунцель, Покахонтас, Русалочка или другая любимая с детства сказочная героиня.