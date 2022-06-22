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Тест: кто ты из героев советских фильмов?

22 июня 2022 17:30
Тест: кто ты из героев советских фильмов?

С каким персонажем легендарных фильмов у тебя много общего?

Интерес к советским фильмам не исчезает с годами, напротив, лишь возрастает. Легендарные комедии, культовые драматические картины и великолепные фильмы для детей и юношества по-прежнему востребованы у зрительской аудитории. Не так давно телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос среди зрителей, чтобы выяснить, какие персонажи из детских и подростковых картин стали самыми запоминающимися. Безусловным лидером голосования стала Алиса Селезнева из мини-сериала "Гостья из будущего", вышедшего на экраны в 1984 году.

Сложный тест про советские фильмы: сможешь набрать 16 из 16?

Роль Алисы в ленте исполнила Наталья Гусева (Мурашкевич). Второе место заняли Электроник и Сергей Сыроежкин ("Приключения Электроника"), роли которых блестяще сыграли юные Владимир и Юрий Торсуевы. Наконец, почетное третье место получил еще один персонаж "Гостьи из будущего" – Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина. Одним словом, советская фантастика и ее герои запомнились всем.

У каждого из нас есть любимые советские картины, а также персонажи, которые запали в душу больше всего. Хотите проверить, есть у вас что-то общее с полюбившимися героями? Пройдите тест, а мы расскажем, какой ты герой из фильмов СССР.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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