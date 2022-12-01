Тест: кто из звезд замаскировался в этих костюмах Дедов Морозов?

Сегодня все от мала до велика знают Деда Мороза как добродушного старика с белой окладистой бородой, одетого в красный кафтан и с мешком подарков за спиной. Однако такой Дедушка появился сравнительно недавно - в девятнадцатом веке. До этого Мороз был персонажем славянской мифологии, божеством зимнего холода и стужи. Впервые образ сказочного Дедушки трансформировался в сказке “Мороз Иванович”, написанной Владимиром Одоевским и включенной в сборник “Сказки дедушки Иринея” 1833 года. Примерно в этот же период в России начали активно перенимать зарубежные традиции празднования Нового года и Рождества. На поздравительных открытках к празднику начали появляться картинки с изображением Деда Мороза, к которому мы привыкли. Мало-помалу образ сурового славянского божества ушел в прошлое, уступив место “рождественскому деду”, который приносил детям подарки и поздравлял с зимними праздниками.

Предлагаем пройти забавный тест, в котором под маской Деда Мороза спрятались представители российского шоу-бизнеса. Посмотрите на фото и попробуйте угадать, кто же перевоплотился в сказочного зимнего волшебника.