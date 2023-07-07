Тест: кто из вселенной "Гарри Поттера" ваша идеальная вторая половинка?

Фильмы о Гарри Поттере стали настоящей легендой своего времени. Актеры, снимавшиеся во франшизе, обрели мировую известность и превратились в кумиров миллионов поклонников со всего земного шара. Многие юные зрители даже влюблялись в Дэниела Редклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон, мечтали дружить с ними или их персонажами. А вот сами актеры признавались, что им было нелегко стать одной командой. Поначалу золотое трио не находит между собой общего языка, точно так же обстояли дела и между исполнителями главных ролей в реальной жизни. Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя, рассказывал в интервью, что все они были абсолютно разными, как и герои поттерианы, но это был уникальный опыт. Юные актеры, для многих из которых участие в “Гарри Поттере” стало дебютом на большом экране, научились взаимодействовать между собой и работать сообща. А еще - преодолеть комплексы и стеснительность. В интервью Эмма Уотсон вспоминала, как нелегко ей было обнять Дэниела Редклиффа во второй части на глазах у всей съемочной команды.

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