Тест: кто из существ фильма "Фантастические твари и где они обитают" мог бы стать вашим питомцем?

Книги и фильмы, созданные в жанре фэнтези, изобилуют всевозможными волшебными существами. Эльфы, драконы, василиски и другие мифические персонажи встречаются здесь едва ли не на каждом шагу. Ярким примером является серия книг о Гарри Поттере, написанная Джоан Роулинг. На страницах поттерианы можно найти детальные описания самых разных фантастических тварей, придуманных самой писательницей. Правда, людям, знакомым с мифами разных стран, все равно бросятся в глаза явные отсылки к старинным легендам. Например, в романе “Гарри Поттер и узник Азкабана” упоминаются боггарты - существа, которые могут превращаться в самые сильные человеческие страхи. Название этих призрачных субстанций Роулинг позаимствовала из мифов древней Англии. В них боггарты - это духи, которые жили в домах людей. В отличие от боггартов во вселенной Гарри Поттера, они не несли в себе большой опасности, но любили проказничать. Например, стягивали одеяла со спящих людей или прятали ложки, очки и другие небольшие предметы. Самый тяжелый проступок, на который мог пойти такой дух - это похитить ребенка, поэтому малышей в Англии долгое время пугали боггартами. Какое фантастическое существо из вселенной Гарри Поттера могло бы стать вашим домашним любимцем? Узнайте, ответив на вопросы теста.

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