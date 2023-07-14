Тест: кто из супергероев стал бы вашим идеальным парнем?

Многие люди считают, что комиксы - это несерьезное времяпровождение. Это означает лишь одно - они не знакомы с классикой данного жанра. Комиксы о противостоянии супергероев и злодеев давно обрели огромную популярность во всем мире. Такую, что известные люди считают огромной честью, если становятся прототипом какого-нибудь персонажа. Действительно, на страницах комиксов можно встретить немало примеров, когда внешность, отличительные особенности или привычки какой-нибудь звезды служили источником вдохновения для создателей. Считается, например, что харизматичного безумца Джокера художники рисовали с немецкого актера Конрада Фейдта, исполнившего главную роль в фильме “Человек, который смеется”. А вот его подружка Харли Квинн родилась на свет благодаря актрисе Ардин Соркин, точнее, ее образу клоунессы в проекте “Дни нашей жизни”. Из более современных знаменитостей, попавших на страницы комиксов в каком-нибудь образе, стоит отметить певца Стинга. Исполнитель хитов Shape of my heart и Desert rose послужил прототипом фокусника и детектива Джона Константина.

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