Тест: кто из супергероев подходит на роль вашего мужа?

Благодаря комиксам и кинематографу мир познакомился с целым рядом вымышленных супергероев. Несмотря на то, что все мы понимаем, что Человек-паук, Бетмэн, Супермен - персонажи фантастические, порой так хочется стать похожими на них. Впрочем, можно превратиться в супергероя, не обладая сверхъестественными способностями. Это доказал итальянец Маттиа Виллардита, который работает в порте города Вадо-Лигуре, а в свободное от работы время переодевается в костюм Человека-паука и навещает ребятишек, которые лежат в госпиталях. Он показывает им театрализованные и музыкальные представления, поддерживает в них настрой на победу с болезнью. Несколько лет назад Маттиа даже пришел на аудиенцию к Папе Римскому Франциску в образе Человека-паука. Он попросил понтифика молиться за страдающих от различных недугов детей и их родителей, которые, по мнению итальянца, как раз таки и являются настоящими супергероями. Идея дарить детям праздник пришла Маттиа, когда он сам в юности лежал в больнице - ему очень хотелось, чтобы его навестил Человек-паук.

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