Тест: кто из сериала «Волчонок» мог бы стать вашим идеальным парнем?

На протяжении шести сезонов зрители с интересом наблюдали за сюжетными поворотами сериала «Волчонок». За годы своего существования шоу собрало внушительную фан-базу, и сегодня оно тоже не теряет своей популярности среди подростков и молодежи. Как и любого другого проекта, у «Волчонка» были свои фишки и закулисные секреты. Например, создатель сериала Джефф Дэвис до последнего хранил в тайне первое имя Стайлза и рассекретио его только в последнем сезоне. Как оказалось, он носит польское имя Мечислав. В одном из интервью Дэвис рассказал, что оно созвучно английскому слову mischief — «озорник», а значит, как нельзя лучше подходит для этого персонажа. После выхода финального эпизода многие поклонники были огорчены тем, что сериал закончился. Тем, кто соскучился по персонажам шоу, может понравиться мини-сериал, созданный Джеффом Дэвисом в 2011 году. Он называется «В поисках лекарства» и рассказывает о том, как Скотт и Стайлз занимаются поисками врача, способного излечить Скотта от трансформаций в оборотня. Сериал выходил в веб-формате в перерыве между первым и вторым сезонами «Волчонка».

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