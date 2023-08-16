Тест: кто из литературных героев стал бы вашим идеальным парнем?

Пожалуй, каждая женщина хотя бы раз в жизни влюблялась в литературного персонажа. Еще бы! Ведь на страницах книг часто встречаются те самые идеальные джентльмены, о которых грезят представительницы прекрасного пола. Несколько лет назад один из популярных книжных сервисов провел опрос среди отечественных читательниц на тему “Какого литературного персонажа вы считаете идеалом?” Как оказалось, чаще всего дамы мечтают оказаться на месте Скарлетт О’Хара - героини культового романа Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”. Ведь именно этой героине удалось пленить сердце красавчика Ретта Батлера, за которого отдали свои голоса 34% опрошенных. На втором месте расположился мистер Дарси (“Гордость и предубеждение” Джейн Остин). Возможно, его популярности во многом способствовали экранизации - в одной из них роль мистера Дарси исполнил блистательный Колин Фёрт, в другой аристократичный Мэтью МакФэдьен. Третье место по праву занял капитан Грей из повести Александра Грина “Алые паруса”. Кроме того, среди самых привлекательных героев оказались Шерлок Холмс, Андрей Болконский, Джей Гэтсби.

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