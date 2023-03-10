Тест: кто из книжных героев мог бы стать для вас идеальным парнем?

Помните, как в юности влюблялись в сильных, умных и харизматичных персонажей книг? Мечтали о том, как в реальности вам повстречается некто такой же исключительный? Такое явление не редкость - несколько лет назад на одном из популярных порталов в рунете провели опрос для женщин, две трети которых признались, что книжные герои значительно повлияли на их представление об идеальном мужчине. Как оказалось, наибольшее впечатление на россиянок произвел Ретт Батлер - за обаятельного персонажа романа “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл проголосовали 34% опрошенных. Вполне возможно, что свою роль также сыграла экранизация романа, в которой образ Ретта блестяще воплотил Кларк Гейбл - именно его представляют себе дамы при чтении литературного первоисточника. На втором и третьем месте с отставанием в доли процента расположились мистер Дарси из “Гордости и предубеждения” и капитан Грей из “Алых парусов”. Кроме того, в десятку лидеров вошли Шерлок Холмс (за него отдали свои голоса 28,8% женщин), а также персонажи русской классики - Андрей Болконский (“Война и мир”), Евгений Онегин из одноименного произведения Пушкина, Мастер (“Мастер и Маргарита”).

Пройдите наш тест и узнайте, какой персонаж из книг стал бы для вас идеальным мужчиной.