Тест: кто из k-pop айдолов наведет порядок у вас дома?

Миллионы поклонников со всего света обожают представителей k-pop — музыкального направления, название которого расшифровывается как Korean pop. Его история уходит корнями в начало 1990-х, когда южнокорейский бойзбэнд Seo Taiji and Boys решил соединить мировые музыкальные тренды (в частности, американский рэп) с трендами внутри страны, а также сделать выступления более зрелищными, с эффектными шоу и танцами. Эта группа, как и ряд других исполнителей (например, группа Click-B и певица Боа) относятся к первому поколению k-pop — в настоящий момент поколений насчитывается четыре. Популярная k-pop-группа BTS относится к третьему поколению. Зачем необходимо такое деление? С его помощью слушатели сразу же понимают, в какое время появились и стали популярными их кумиры. Термин «айдол» (от английского слова idol — «кумир» или «божество»), который повсеместно используется для обозначения k-pop-артистов, тоже не случаен. Дело в том, что программа подготовки корейских исполнителей уникальна, их в прямом смысле слова доводят до совершенства. Их обучают не только вокалу и танцам, но и правилам поведения в общественных местах. Любой промах может стоить айдолу карьеры. Хотите узнать, кто из k-pop-артистов мог бы навести порядок в вашем доме? Тогда пройдите этот шуточный тест.

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