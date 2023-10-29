Тест: кто из героев «Тайны Коко» мог бы быть вашим предком?

Идея мультфильма «Тайна Коко» возникла еще в 2010 году. Однако на студии Pixar ее воплощением занялись только в 2012-м, когда Джон Лассетер рассказал о запуске нового большого проекта, сюжет которого будет тесно связан с мексиканским праздником — Днем Мертвых. Для того, чтобы наиболее точно передать колорит и дух этого праздника, команда студии предприняла несколько поездок в Мексику. Создатели мультфильма общались с местным населением, изучали традиции и обычаи, знакомились с культурой и историей мексиканского народа. День Мертвых, как нетрудно догадаться по названию, тесно связан со смертью, и это, на первый взгляд, не самая подходящая тема для детского мультфильма. Однако авторы подчеркивают, что они изначально хотели сделать акцент не на горе и психологических аспектах потери близких, а на тех традиционных ценностях, которые присущи мексиканцам — любви, верности, родстве. Кстати, у одного из мультипликаторов «Тайны Коко» жена родом из Мексики. Он пригласил на студию ее бабушку, которую попросили на протяжении нескольких часов изображать гнев — художниках хотелось как можно более реалистично воссоздать эмоции одной из героинь. Пройдите наш тест и узнайте, кто из персонажей мультфильма мог бы быть вашим предком.

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