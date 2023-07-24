Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в мультфильме о вашей жизни?

Студия Disney имеет богатую историю. Ее основатель Уолт Дисней начинал свой бизнес вместе со старшим братом и приятелем-художником Абом Айверксом, а сейчас это грандиозное предприятие, не имеющее аналогов. Любопытно, что первым оригинальным диснеевским персонажем, вышедшим из-под руки Диснея, стал вовсе не Микки Маус, а кролик по имени Освальд. Мультфильм о его приключениях вышел на экраны в 1927 году и имел большой успех у зрителей. В то время как мышонок стал известным год спустя благодаря мультику “Безумный аэроплан”, правда, на тот момент будущий диснеевский талисман носил другое имя - Мортимер. Изменить имя героя на Микки Уолту Диснею посоветовала его жена, поэтому в том же 1928 году мышонок был переименован. Вскоре он появился в новом мультике “Пароходик Вилли”, где Микки Мауса озвучивал сам Дисней. Мало-помалу в серии коротких мультфильмов появилась масса персонажей - утенок Дональд Дак, пес Гуфи и многие другие. Впоследствии Уолт Дисней привнес в мир мультипликации новинку - полнометражный анимационный фильм. “Белоснежка и семь гномов”, “Пиноккио”, “Бэмби” - вот только несколько диснеевских мультфильмов, любимых не одним поколением зрителей. На какого известного персонажа студии Disney вы похожи? Узнайте с помощью нашего теста.

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