Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?

Вот уже более 90 лет студия Disney радует нас своими мультфильмами, полнометражными фильмами и сериалами. Секрет их успеха кроется в роскошной анимации, увлекательных сюжетных линиях и, конечно же, в запоминающихся персонажах. Время от времени различные издания публикуют рейтинги самых популярных мультперсонажей, в то числе исключительно диснеевских. Так, например, по мнению одного из зарубежных развлекательных порталов, самым узнаваемым героем Disney является Джинн из мультсериала про Аладдина. В 1990-е годы студия сотрудничала со многими звездами, в их числе оказался и комик Робин Уильямс. По словам создателей, его вклад в персонажа и мультфильм в целом был неоценим — благодаря актерским импровизациям Уильямса они получили огромное количество ранее незапланированного материала. Кроме того, в топ самых популярных героев студии вошли Микки Маус, которого создал сам Уолт Дисней, обаятельный краб Себастьян и злодейка Урсула из «Русалочки», Шрам и неразлучные друзья Тимон и Пумба из «Короля-льва».

Ответьте на вопросы нашего забавного теста и узнайте, какой диснеевский персонаж стал бы вашим идеальным воплощением на экране.