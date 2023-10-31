Тест: кто из Blackpink станет вашей лучшей подругой?

Южная Корея славится своими музыкальными исполнителями. Помимо известных бойз-бэндов, в этой стране появились и популярные девичьи коллективы. Безусловно, самым ярким из них по праву можно назвать Blackpink. Команда из четырех участниц прошла невероятно сложную подготовку перед первым выходом на сцену. Как и все айдолы, девушки по 12-14 часов в день занимались вокалом, танцами, актерским мастерством, изучали иностранные языки. В 2016 году группа дебютировала с сольным альбомом Square One, который сразу же занял первые строчки в чартах. Всего за год Blackpink вошел в число самых востребованных бэндов Южной Кореи и взялся за покорение других стран. У каждой из участниц есть свои собственные поклонники и достижения. Например, Лалиса Маноблан в 2019 году вошла в число самых главных инфлюенсеров, оказавшись в одном ряду с Меган Маркл и Тимоти Шаламе. Розанна Пак является амбассадором бренда Saint Laurent, Ким Дженни «дружит» с модным домом Chanel, а Ким Джи Су может похвастаться сотрудничеством с такими брендами, как Dior и Burberry. Хотите узнать, с какой участницей южнокорейского герл-бэнда вы могли бы подружиться? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего теста.

Показать полностью