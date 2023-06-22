Тест, который заваливают все взрослые: сможете сдать ЕГЭ по русскому языку

“Великий и могучий”, - говорят о русском языке. Однако мало кто знает, какие у него корни. Русский язык принадлежит к славянской группе и восточнославянской подгруппе индоевропейского языка. Вплоть до V-IX веков наши предки говорили на праславянском языке, который в дальнейшем, по мере расселения славян по Европе, распался на несколько языков. В дальнейшем выделился древнерусский язык, от которого, в свою очередь, и произошел русский язык. Многие слова в нашем языке являются заимствованными, причем среди них могут быть и те, которые кажутся современному человеку исконными. Если обратиться к истории происхождения некоторых слов, то можно узнать много интересного. Например, то, что у яблока и апельсина - общие корни. Все дело в том, что в Россию апельсины завезли не прямиком из Китая, а через Голландию, и вместе с самим цитрусовым позаимствовали название appelsien. Оно является калькой с французского названия pomme de Chine (Sine), то есть “яблоко из Китая”.

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