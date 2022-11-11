Тест, который выведет вас на чистую воду: насколько вы предсказуемы

Когда мы слышим слово “предсказуемость”, то автоматически ассоциируем его с чем-то негативным - скучным, рутинным, до боли знакомым. Кажется, что куда интереснее и веселее живется тем людям, которых можно назвать непредсказуемыми - они всегда вносят яркие краски и разнообразие в серые будни. Кроме того, возникает впечатление, что с такими незаурядными личностями общаться и дружить намного приятнее, чем с консервативными занудами. Однако, по словам психологов, предсказуемость - это далеко не всегда плохо. Можно посмотреть на нее под иным углом и обнаружить, что “предсказуемый” также означает “постоянный”, “проверенный”, “вызывающий доверие”. Возможно, порой людям хочется чего-то необычного, из ряда вон выходящего, - приключений, авантюр, бурного романа - но рано или поздно их обязательно потянет к привычной, стабильной, размеренной жизни. Поэтому, прежде чем вешать на что-то или на кого-то ярлык “предсказуемый”, стоит подумать над тем, а действительно ли это плохо.

Хотите проверить, насколько предсказуемы ваши мысли, слова, поступки? Пройдите наш тест, который подскажет, способны ли вы на неожиданные действия.