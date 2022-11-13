Тест, который стыдно завалить людям, считающим себя фанатам кинематографа

Первые игровые фильмы появились чуть больше ста лет назад и сразу же начали пользоваться успехом у публики. Особенно тепло зрители встречали картины, сюжет которых рассказывал о чем-то диковинном - например, об исследовании космоса. Лента “Путешествие на Луну”, снятая на студии французского кинематографиста Жоржа Мельеса и вышедшая на экраны в 1902 году, стала мировым бестселлером. Сюжет был по современным меркам крайне простой - земляне решают отправить на Луну экспедицию, строят капсулу, напоминающую большую пулю, затем достигают цели и сталкиваются с коренными обитателями земного спутника - селенитами. Впоследствии один из кадров - где капсула врезается в поверхность Луны с человеческими чертами лица - был широко растиражирован в поп-культуре. Кстати, для того, чтобы снять эту сцену, актера, лицо которого послужило прообразом Луны, посадили на кресло на рельсах. Он плавно катился навстречу камере, а потом с помощью наложения кадров его лицо поместили в центр Луны.

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