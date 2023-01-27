Тест, который стыдно провалить: осталось ли в вашей голове хоть немного школьных знаний?

С начала двадцать первого века школьная программа не раз претерпевала изменения. Какие-то предметы уходили из нее, другие, наоборот, добавлялись. Тем не менее россияне не считают, что в школьной программе содержатся все необходимые для всестороннего образования предметы. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенный несколько лет назад, показал, что 73% опрошенных были бы не против, если бы в программу ввели такой предмет, как правила дорожного движения. Разумеется, в курсе основ безопасности жизнедеятельности затрагивается эта тема, однако респонденты считают, что она настолько важна, что следует выделить ее в отдельную дисциплину. Кроме того, 44% участников опроса высказали мнение, что школьникам необходимо преподавать основы финансовой грамотности. При этом 75% опрошенным решили, что такой предмет будет полезен в первую очередь ученикам старших классов.

Какие бы изменения не вносились в школьную программу, основные предметы и информация, которую получают на этих уроках, остаются неизменными. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните школьную программу.