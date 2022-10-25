Тест, который стыдно провалить: как хорошо вы знаете Юрия Гагарина?

Первый орбитальный полет, совершенный Юрием Гагариным, положил начало масштабным космическим исследованиям, которые продолжаются и по сей день. Легендарному советскому космонавту и всем, кто готовил его к полету, было непросто - специалисты Центра подготовки космонавтов просто-напросто не знали, как поведет себя человеческий организм в открытом космосе. Интересно, что изначально на роль первого человека в космосе претендовали аж полторы тысячи человек. В основном это были летчики. Только в ходе строжайшего отбора было выбрано 20 кандидатов, которые проходили тренировки в условиях, максимально напоминающих космос. Так, например, будущие космонавты проходили проверки в термокамерах, в сурдокамере (или, как еще называли этот звукоизолированный отсек, “камере тишины”), вращались на центрифуге, а также посещали лекции по астрономии и геофизике. Кроме того, во время подготовки они совершали парашютные прыжки и учебно-тренировочные полеты на самолетах.

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