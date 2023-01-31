Тест, который с точностью определит, изменяет ли ваша вторая половинка

Измена партнера - одно из самых страшных и серьезных испытаний для романтических отношений и брака. Узнать о том, что любимый человек ходит налево, невероятно больно. Тем, кто столкнулся с предательством, хочется понять, чего же не хватало изменщику, что толкнуло его в чужие объятия. Причины измен изучают психологи со всего света. Не так давно ученые из Университета имени Райхмана (Израиль) назвали фактор, который увеличивает вероятность адюльтера. В исследовании приняли участие люди, состоящие в отношениях. Им продемонстрировали ситуации, в которых человек изменяет своей второй половинке, а затем обсудили с ними интимные предпочтения и проверили, как они реагируют на привлекательных представителей противоположного пола. Как оказалось, узнав о чужой неверности, респонденты начинали больше думать о собственной измене. Недаром говорят, что дурной пример заразителен - мысль о том, что “все изменяют, так почему бы и мне этого не сделать” толкает людей на предательство. А также заставляет их меньше ценить свои постоянные отношения.

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