Тест, который раскроет правду: насколько темная у вас душа?

В каждом человеке изначально заложены добро и зло - вопрос лишь в том, как часто тень будет одерживать победу над светом. Принять свою темную сторону, свои недостатки и негативные черты и даже подружиться с ними сложно, но можно. Известный психиатр и психолог Карл Юнг ввел в научный оборот термин “Тень”, под которым подразумевал “изнанку” человеческой психики, все то, что мы либо отрицаем, либо подавляем, либо вовсе не осознаем в себе. Помимо животных инстинктов, неосознанных или табуированных желаний и импульсов, сюда входят негативные качества, которые мы прячем от окружающих. Злоба, эгоизм, жадность и другие отрицательные черты составляют нашу Тень. Светлая часть психики, названная Юнгом Персоной, всячески отказывается принимать Тень, однако с ней необходимо подружиться, чтобы она не дала о себе знать в самый неподходящий момент. Сделать это можно с помощью специальных психологических упражнений.

Насколько темна ваша душа? Как много негативных качеств вы скрываете на своей теневой стороне? Узнайте правду о себе с помощью нашего теста - если, конечно же, не боитесь заглянуть в лицо Тени.