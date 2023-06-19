Тест, который пройдут только те, кто жил и рос в девяностые

“Лихие девяностые” - один из самых неоднозначных периодов в истории России. В последние годы можно встретить множество свидетельств тому, что люди, детство которых пришлось именно на это десятилетие, ностальгируют по нему: пересматривают фильмы, сериалы и мультфильмы, слушают музыку той поры, вспоминают, что было в тренде. Интерес к девяностым питают не только они, но и дизайнеры, например: в коллекциях последних лет можно встретить немало отсылок в моде девяностых. На подиумы вернулись и рваные джинсы в сочетании с футболками с логотипами любимых групп, и струящиеся платья-комбинации, и мини-юбки, и андрогинные классические костюмы, которые с равным успехом могли бы носить и мужчины, и женщины. В возвращении трендов девяностых на подиумы эксперты не видят ничего удивительного: мода циклична, поэтому время от времени дизайнеры начинают ностальгировать по прошлым эпохам и вдохновляться ими. Тем, кто тоскует по своему детству или юности, такие “приветы из девяностых” как раз придутся по душе.

Насколько хорошо вы помните эпоху девяностых? Сможете ли вы вспомнить вещи и явления, которые были тогда популярны? Давайте проверим с помощью нашего теста!