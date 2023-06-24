Тест, который пройдут лишь те, кто жил и рос в колхозе

“Эх вы, жизни не нюхали! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись”, - описывал жизнь в деревне и работу с домашним хозяйством Попугай Кеша - персонаж популярного советского мультфильма. Пусть на самом деле Кеша не трудился от зари до зари, как описывал товарищам по городскому двору, однако в целом его рассказ правдив - дел в колхозе всегда по горло. Кстати, многие советские актрисы появились на свет именно в деревне - и ничуть не стеснялись этого. Например, Нонна Мордюкова выросла на Кубани, в селе Глафировка. Мать актрисы работала как раз таки председателем колхоза, вместе с отцом-фронтовиком они воспитывали, помимо Нонны, еще пять ребятишек. Правда, Мордюкову тянуло не в поле и на грядки, а на экран или на сцену. Еще школьницей она отправила письмо актеру Николаю Мордвинову, где можно “выучиться на Любовь Орлову”. И получила ответ о том, что необходимо поступать в столичный институт. Туда-то Нонна Мордюкова и отправилась в 1945 году - и стала студенткой ВГИКа. В дальнейшем на экране она воплотила много образов сильных женщин - например, в фильме “Русское поле”.

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