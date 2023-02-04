Тест, который поможет заглянуть в потайные уголки вашего подсознания

С давних пор человек пытается постичь самого себя, понять, что скрывает его сознание и подсознание. Ученые изучают эти темы на протяжении долгого времени, поэтому неудивительно, что за этот период возникло множество мифов и лженаучных мнений. Например, благодаря Фрейду долгое время считалось, что сны являются отражением наших тайных желаний. Кто-то придерживается этой позиции до сих пор, но большинство современных ученых все же настаивают на том, что сновидения не несут в себе никакого тайного или сакрального смысла. “Кино”, которое показывают человеку по ночам, не что иное как интерпретация забот и событий, волнующих нас на протяжении дня. Также долгое время в научной среде существовал миф о том, что реклама способна воздействовать на наше подсознание. Произошло это после эксперимента маркетолога Джеймса Вайкери в 1957 году, который во время показа фильмов в кинотеатрах на долю секунды выводил на экран рекламные слоганы. Вайкери заявил, что подсознательная реклама стала причиной роста продаж, но затем признался, что ради красного словца подтасовал результаты исследования.

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