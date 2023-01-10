Тест, котором кошатникам стыдно набрать меньше 6 верных ответов

Котики - это не только один из столпов, на которых держится интернет, но еще и огромное количество милоты и обаяния. Жаль лишь, что кошачья харизма никак не влияет на привлекательность его хозяина, а порой может даже отпугнуть от него окружающих. Именно к такому выводу пришли американские ученые, которые задались вопросом: насколько притягательными кажутся женщинам парни-кошатники? В ходе эксперимента ученые опросили полторы тысячи девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Им демонстрировали фотографии разных мужчин. На некоторых снимках представители сильного пола были одни, на других - держали на руках усатых-полосатых. Участницам эксперимента необходимо было посмотреть на фото и оценить, обладают ли эти мужчины такими качествами, как доброжелательность и открытость, а также невротичность. Как показал опрос, хозяева котиков произвели на девушек благоприятное впечатление, но показались более склонными к неврозам и менее привлекательными с точки зрения мужественности.

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