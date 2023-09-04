Тест: котиком какой знаменитости вы могли бы стать?

Знаменитости - такие же люди, как все мы, и ничто человеческое им не чуждо. Например, любовь к котикам. В свободное от съемок, концертов и красных дорожек время звезды тоже не прочь потискать любимого питомца, поиграть с ним и сделать несколько милых фото. Среди известных почитателей кошек, например, был легендарный Фредди Меркьюри. Когда в свет вышла песня под названием Delilah, слушатели гадали, кто же эта загадочная Делайла, которой певец так нежно признается в любви. Как оказалось, это пушистая любимица Фредди. Помимо черно-белой кошечки, удостоившейся целой песни, в доме Меркьюри жили и другие коты - Том, Джерри, Тиффани, Оскар, Ромео и многие другие. Фронтмен группы Queen очень трепетно относился к своим домашним питомцам - например, на Рождество каждую кошку ждал персональный подарок в носочке. Во время турне Меркьюри очень скучал по своим любимцам и регулярно звонил домой, чтобы они могли услышать его голос. Любителям кошек определенно есть чему поучиться у Фредди - при желании можно завести такие же милые традиции для себя и своих кошек. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, котиком какой звезды вы могли бы стать.

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