Тест: котиком какой знаменитости вы могли бы стать?

Споры между “собачниками” и “кошатниками” бесконечны, поэтому давайте признаем: каждый домашний любимец прекрасен по-своему. Среди поклонников усатых-полосатых немало знаменитостей, и имена их питомцев вошли в историю вместе с их собственными. Так, например, лидер группы Queen Фредди Меркьюри был заядлым любителем кошек и держал у себя в доме сразу несколько питомцев. Одной из них, кошечке по имени Делайла, музыкант посвятил песню. А когда выпустил сольный альбом именованый Mr. Bad Guy, то в посвящении указал не только своих домашних любимцев - Джерри, Тома, Оскара и Тиффани, но и всех любителей кошек во Вселенной. “К черту всех остальных!” - добавил он. На Рождество каждая кошка Фредди получала подарок в специальном именном носочке, а во время многочисленных турне певец звонил домой, чтобы питомцы могли услышать его голос. Кроме Фредди Меркьюри, среди знаменитых кошатников были замечены Иосиф Бродский, Эрнест Хемингуэй, Карл Лагерфельд и Вивьен Ли. Исполнительница роли Скарлетт О’Хары не расставалась со своими котиками даже в поездках.

Если бы вы были кошкой, то какой знаменитостью был бы ваш хозяин? Пройдите тест, чтобы узнать ответ.