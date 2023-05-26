Тест: кошку какой породы вам стоит завести?

Еще несколько столетий назад на кошек смотрели либо как на истребительниц крыс, либо как на помощниц ведьм. Сегодня же “котиковая лихорадка” захватила весь мир. Несмотря на то, что пород кошек существует гораздо меньше, чем пород собак, каждый желающий завести себе усатого-полосатого питомца может найти что-то по душе. Самой дорогой породой в мире считается саванна - гибрид домашней кошки и африканского сервала. Это питомец не для тех, кто мечтает о маленькой ручной кошечке - вес сервала может достигать 20 кг, а рост в холке - свыше 60 см. При этом представители этой породы становятся замечательными компаньонами. Они ласковые, добрые, общительные, одиночество переносят крайне тяжело. Позволить себе котенка сервала может далеко не каждый - желающим приобрести себе такого любимца придется отдать около двадцати тысяч долларов. Одной из самых новых пород считается хайленд линкс, что в переводе означает “горная рысь”. Это короткохвостые кошки, крепкие и мускулистые, правда, рыси в их родословной нет - это результат скрещивания пород дезерт линкс и джанг керл.

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