Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?

В наши дни существует около 30 государств, во главе которых стоит монарх. Несмотря на то, что по большей части этот титул скорее символический, к этим людям приковано внимание всего мира. Разумеется, на слуху у всех британская королевская семья, но стоит обратить внимание и на других современных монархов. Например, королевой Дании является Маргрете II. Она унаследовала престол от своего отца и стала первой женщиной-правителем в истории страны. Любопытно, что в Дании Маргрете известна не только как монаршая особа. Эта незаурядная женщина увлекается живописью, она создала ряд эскизов для театральных постановок, кроме того, из-под ее кисти вышли иллюстрации к фэнтези-саге “Властелин колец”. В Бельгии наряду с супругом королем Филиппом правит королева Матильда. Эта женщина может похвастаться поистине аристократической родословной: отец ее был бельгийским графом, а мать - польской графиней. До того как выйти замуж, Матильда работала логопедом, сейчас же она посвящает себя благотворительности. Давайте помечтаем и узнаем, правительницей какой страны вы могли бы стать. Для этого достаточно ответить на вопросы нашего нового теста.

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