Тест: копией какой греческой богини вы являетесь?

Пантеон древнегреческих богов был довольно обширен, каждое божество покровительствовало определенной сфере жизни или роду занятий. В наши дни, пожалуй, самой узнаваемой из всего круга богов является Афродита (в римской традиции - Венера), запечатленная на многих полотнах и в мраморе. Каждый человек хотя бы раз в жизни видел скульптуру Венеры без рук, но мало кто знает, как она была обнаружена и уж тем более никому не известно, как она выглядела до повреждения. Статую нашли в 1820 году на острове Мелос, расположенном в Эгейском море на развалинах древнего города. Вскоре после этого она была отправлена в Париж и выставлена в Лувре. Несмотря на то, что на скульптуре не присутствовало никаких пометок о том, что это именно богиня любви и красоты, ее назвали Венерой. Предпринимались даже попытки реконструировать ее руки, однако все они были в итоге отвергнуты. Существует не меньше десятка версий того, как могла выглядеть статуя до того, как потеряла руки - вполне возможно даже, что она была частью скульптурной группы.

Афродита, или Венера - самая известная из древних богинь. Пройдите наш тест и узнайте, похожи ли вы на нее или другую представительницу пантеона.