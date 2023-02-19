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Тест: копией какого экранного учителя вы являетесь?

19 февраля 2023 19:15
Тест: копией какого экранного учителя вы являетесь?

С каким известным киноперсонажем у вас много общего?

Кинематограф подарил миру множество популярных персонажей, на которых хочется равняться - от супергероев до гениев. Нередко в центре событий известных фильмов оказывались и представители такой уважаемой профессии, как учитель. Особенно часто увидеть на экране таких героев можно в отечественном кинематографе. В числе любимых образов учителей, например, Татьяна Сергеевна из картины “Весна на Заречной улице” 1956 года. Актриса Нина Иванова, исполнившая эту роль, в дальнейшем практически перестала сниматься, поэтому в памяти сотен тысяч зрителей на осталась как Татьяна Сергеевна. Кроме того, к самых известным учителям в советском кино относится Светлана Афанасьевна из “Большой перемены” (1972). Учительница вечерней школы, тщетно пытающаяся скрыть от всех брак с одним из своих великовозрастных учеников, Ганжой, пришлась по душе зрительской аудитории. А актриса Наталия Богунова на следующий день после премьеры проснулась знаменитой и обрела всесоюзную популярность.

Есть ли у вас любимые персонажи-учителя в кино? С кем из них у вас много общего? Узнайте ответ на этот вопрос с помощью нашего необычного теста.

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Фото: кадр из фильма "Толстяк на ринге" (2012), кадр из фильма "Общество мертвых поэтов" (1989), кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка", Legion-Media (2008)
Елена Королева
Елена Королева
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